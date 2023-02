L'ultimo saluto a Vittorio Rabbolini, pittore per passione

Per due anni ha lottato contro un tumore, ma si è spento all'hospice di Giussano. Vittorio Rabbolini, 56 anni, era un grande appassionato d'arte. Pittore per passione ha partecipato a tanti concorsi.

Pittore per hobby

Vittorio Rabbolini, 56 anni, amava dipingere; si era diplomato all’Accademia di Brera a Milano e aveva sempre coltivato l’amore per l'arte e la fotografia, dedicando gran parte del suo tempo libero a disegnare e creare quadri. «Per lui era un hobby, ma al quale dedicava tempo e molta dedizione" , ha ricordato la sorella Elena.

Mostre e concorsi

Pur non facendone la sua professione, Rabbolini lavorava in una ditta tessile a Mariano, ha realizzato tanti quadri, partecipando a diverse mostre e concorsi, mostrando sempre una grande attenzione al mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Lavori di una certa importanza, alcuni dei quali sono stati regalati agli amici.

La malattia

Da due anni lottava contro un tumore e fino alla fine ha sperato di farcela, se n’è andato però lunedì, mentre era all’hospice di Giussano, circondato dall'affetto dei suoi quattro fratelli, molto conosciuti in città.

