L’uovo record della gallina Gertrude

Un uovo record è stato deposto a Sovico dalla gallina Gertrude che vive nel pollaio del giovane allevatore Marco Alfano.

Uovo record

La gallina, di razza pelacollo, dal piumaggio arancione dorato, ha deposto un uovo decisamente fuori taglia e fuori misura: ben 120 grammi di uovo, tanto da stupire l’allevatore stesso che lo ha subito pesato. Il sovicese ha ereditato la passione per la cura e l’allevamento degli animali da cortile dalla nonna Carmela Labadia. Ogni giorno, appena può ed è libero dagli impegni lavorativi, che spesso lo portano in giro per l’Italia, si prende cura delle sue amate galline. La sua è una grande passione che porta avanti da tanti anni, passa nel suo allevamento composto da una dozzina di galline, soprattutto nel fine settimana per prendersene cura. La razza pelacollo è l’assenza di piumaggio sul collo ed è la caratteristica più vistosa dell’animale. Forse non sarà la gallina dalle uova d’oro ma poco ci manca.

Soddisfatto l’allevatore

«Siamo vicini al record, mi sono informato e l’uovo di gallina più pesante allevato “amatorialmente” è di 128 grammi, il mio uovo pesa ben 120 grammi, chissà se le mie galline ne faranno altri. Non è da tutti i giorni, trovare all’interno del guscio ben due tuorli, è sicuramente una stranezza. Sarà forse l’ambiente, l’aria e il mangiare genuino che le rendono speciali. Quando l’ho preso in mano sono rimasto sorpreso tanto che l’ho pesato immediatamente su una piccola bilancia che avevo a disposizione. Mi reco ogni giorno nel mio pollaio, dalle mie amate galline e sono rimasto stupito. E’ proprio un uovo speciale come lo è Gertrude che si fa prendere in braccio, ormai mi conosce» ci ha raccontato il 27enne sovicese con la passione per gli animali.

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 maggio 2021.