Lutto a Besana, la Comunità pastorale piange il diacono

Besana in Brianza in lutto per la scomparsa del diacono Renato Corbetta: si è spento nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, in ospedale, dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva 78 anni.

"Un eterno giovanotto"

Il suo volto era famigliare a tutti i fedeli besanesi: sull’altare, accanto ai parroci che si sono susseguiti negli anni - tra questi il compianto don Francesco Cameroni e l’attuale pastore don Mauro Malighetti - e giù, negli oratori, a partire da quello di Villa Raverio del quale è stato responsabile e punto di riferimento per centinaia di giovani del Grest. Corbetta non stava mai con le mani in mano: curava la Liturgia della Comunità pastorale, seguiva i corsi di formazione, scriveva articoli per il bollettino parrocchiale. Da amante delle vette, era compagno insostituibile per le gite in montagna dei ragazzi; «un eterno giovanotto» lo definiscono i parrocchiani.

Il cordoglio del sindaco

La notizia della sua scomparsa si è sparsa in fretta, diffusa tra i fedeli dal coadiutore don Fabrizio Vismara, a nome di don Mauro. Decine i messaggi di cordoglio che hanno riempito i social.

«Caro diacono Renato ti ringraziamo per il servizio che, in tutti questi anni, hai reso alla Comunità pastorale Santa Caterina», hanno scritto i negozianti di Villa Raverio.

«Con vivo dispiacere ho appreso della scomparsa del diacono Renato Corbetta. A nome dell'Amministrazione comunale faccio le più sentite condoglianze alla moglie, alla famiglia tutta e alla Comunità pastorale - si è unito al dolore anche il sindaco Emanuele Pozzoli - La nostra comunità perde una persona che le voleva bene e per la quale si è speso tanto».