Lutto a Carnate: gli Alpini perdono il loro capogruppo

“Questa mattina l’Alpino Marcello Spialtini è andato avanti – le parole del presidente Roberto Viganò – Capogruppo degli Alpini di Carnate, era Consigliere Sezionale dal 2014. Persona discreta, non ha mai amato farsi notare, ma ha sempre prestato la sua opera con massima disponibilità e grande passione incarnando in pieno il motto “Nec videar dum sim”. Lo ricordiamo presente soprattutto quando, con la sua competenza ai fornelli, c’era da cucinare vuoi per i ragazzi dell’Oratorio di Carnate, vuoi per i disabili dell’Unitalsi a Borghetto S. Spirito, vuoi, come Volontario di Protezione civile, per l’operazione “un pasto caldo per i nostri eroi”. Marcello è un grande Alpino, ma ancor più un Amico vero! A lui il grazie più sincero per la sua presenza, per il suo esemplare spirito di servizio, per il suo modo di fare operoso, senza troppe parole se non quelle di sostegno e di sprone per fare sempre meglio. Purtroppo il nemico invisibile ma terribilmente crudele ce lo ha portato via. A tutti i suoi Alpini, ai suoi famigliari, ma soprattutto alla cara Angela vogliamo esprimere la vicinanza degli Alpini e la speranza di chi crede che Marcello non è morto, ma solo “andato avanti” e rimarrà sempre vivo nella nostra memoria. Ciao Marcello.”