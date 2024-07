Lutto a Varedo per la storica pasticciera. Ines Giannini aveva 84 anni, era l'anima della pasticceria Pertusini

Addio alla storica pasticciera

Per quarant’anni ha servito brioches, caffé e pasticcini accompagnati da un sorriso ospitale, una battuta simpatica o una parola gentile per ogni cliente. Con la scomparsa di Ines Giannini se ne va un pezzo di storia del commercio di Varedo: per tanti anni ha gestito insieme al marito Gilberto Fabbri la storica pasticceria Pertusini nella centralissima via Umberto I passata poi alla figlia Morena. Ines è venuta a mancare sabato a Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, suo paese di origine dove era tornata a vivere nel 2019. Aveva 84 anni.

E' stata anche una "zia del nido" della Snia

A Varedo Ines era molto conosciuta non solo per la pasticceria ma anche perché, dopo essersi trasferita in città nel 1961, per quasi vent’anni ha lavorato nell’asilo nido della Snia Viscosa, dove ha cresciuto generazioni di bimbi.

«Allora non si chiamavano maestre del nido ma zie del nido - ha ricordato la figlia Morena - perché i bambini li prendevano a cuore come se fossero un pochino loro; io ancora oggi quando vedo le colleghe della mamma le chiamo zie del nido».

L'attività rilevata nel 1979

Nel 1979 marito e moglie hanno lasciato la Snia per rilevare la pasticceria Pertusini, aperta nel 1947, distante solo pochi passi dall’ingresso centrale della vasta fabbrica che per decenni ha dato lavoro a migliaia di persone. E tra il profumo di dolci e il viavai di tanti clienti sono cresciute le loro tre figlie Morena, Ombretta e Giorgia.

«La mamma aveva frequentato un corso di pasticceria, dava una mano in laboratorio nella produzione dei dolci e stava al bancone - ha continuato la figlia - da buona romagnola riservava ai clienti un’accoglienza calorosa e amava stare in mezzo alla gente. Infatti il giorno di chiusura si sentiva persa, quindi lo passavamo sempre fuori casa. Diceva che il cliente deve essere accolto con un sorriso e nel lavoro bisogna dare il massimo, era instancabile ed è stata anche una nonna fantastica».

La passione per l'uncinetto

Nel tempo libero Ines amava lavorare a maglia e all’uncinetto, aveva tenuto anche un corso all’Unitre (mentre la figlia insegnava pasticceria e la nipote lingue). Insieme al marito amava andare a ballare il liscio, avevano degli amici che suonavano in un’orchestra e la sera, chiuso il negozio, li seguivano nei vari concerti nel circondario.

In pasticceria fino al 2019

Quando la pasticceria è stata rilevata dalla figlia maggiore, Ines ha continuato a darle una mano per qualche anno, poi nel 2019 è tornata nel suo paese natale insieme al marito e proprio nella basilica concattedrale di Sarsina, domani pomeriggio, martedì 16 luglio, saranno celebrate le esequie. Ines sarà ricordata anche a Varedo sabato 20 luglio in chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo con una Messa in suffragio alle 18.

Tanti messaggi di cordoglio dai clienti

In questi giorni sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto arrivati alla famiglia Fabbri: