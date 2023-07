Lutto ad Albiate per l'addio a una colonna del volontariato

Si è spento ad Albiate all'età di 86 anni Ettore Vergani, colonna del mondo associazionistico. Era stato, infatti, factotum all’oratorio Paolo VI, membro dell’Avis e dell’Acd Albiatese.

«Uno degli ultimi pilastri dell'oratorio, col suo mestiere di falegname Ettore ha sempre collaborato per tutti quei lavoretti relativi appunto alla sua professione fino a pochi anni fa – ha ricordato il vicesindaco Gabriel Usai - Ai tempi d'oro lui e l'infaticabile moglie Piera erano sempre in prima linea anche nelle varie feste. Per anni ha dato una mano anche all’organizzazione di quella dell'Avis, ma la sua grande passione è sempre stata l'Albiatese calcio, storico guardalinee e dirigente accompagnatore di tante squadre che si sono succedute negli anni. Uomo a volte pungente, ma sincero e leale. Non faceva mai mancare il suo punto di vista. Sicuramente ci redarguirà anche da lassù».

Anche la locale squadra di calcio l’ha voluto ricordare con un post a nome del presidente Domenico Genovese, di tutto lo staff e del settore giovanile come «storico collaboratore, memoria storica e membro della famiglia BiancoRossa». I famigliari, Fiore, Monica, Roberto, Antonina e Alice, hanno aggiunto il seguente pensiero, rivolgendosi direttamente a lui.

«Caro Grisù, così ti chiamava la tua dolce metà. Il destino a volte gioca brutti scherzi. Tutto ci saremmo aspettati tranne che te ne saresti andato via così in fretta, tanto che ancora stentiamo a crederci. Tu che sei sempre stato un uomo forte, un grande lavoratore, un uomo instancabile, andartene via così è quasi inimmaginabile. La nostra roccia, il nostro brontolo dal cuore grande e colmo d'amore, sempre pronto ad aiutare, ascoltare e consigliare gli altri come un vero supereroe. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma non saranno mai sufficienti a descrivere la persona fantastica che eri. E siamo sicuri che chi abbia avuto la fortuna di conoscerti conserverà per sempre nel suo cuore un bel ricordo. Per quanto faccia male e non siamo pronti sappiamo che è giusto lasciarti andare. Grazie per esserci sempre stato, per tutto quello che in questi anni ci hai donato, lo conserveremo per sempre nel nostro cuore. Ti amiamo. Salutaci la tua Piera».

Le esequie si terranno oggi lunedì, 31 luglio alle 15 nella parrocchia di Albiate.