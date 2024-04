Lutto ad Arcore, è morto lo storico parrucchiere Massimo

La notizia, tra l'incredulità e lo sgomento di molti arcoresi, soprattutto dei suoi tantissimi e affezionati clienti, è iniziata a girare nelle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 21 aprile 2024.

Arcore e Usmate Velate dicono addio al 58enne Massimo Mandelli, storico parrucchiere e barbiere che aveva il negozio in via Trento Trieste, a poche decine di metri dalla chiesa di Sant'Eustorgio e davanti alla "Serra" della Piramide, ad Arcore.

Il parrucchiere abitava nel comune di Usmate Velate, precisamente a Velate, ma era molto conosciuto e stimato ad Arcore, dove è nato e cresciuto.

Una morte improvvisa

Grande appassionato di sport e tifoso del Milan, Massimo aveva imparato il mestiere direttamente dal padre Romeo Mandelli, scomparso parecchi anni fa. Fu lui ad aprire la bottega, negli anni '50, che il figlio ha saputo portare avanti per molti anni, a partire dagli inizi degli anni '90 e fino a qualche giorno fa. Una morte che è giunta in maniera improvvisa: il 58enne si trovava ricoverato al Policlinico di Monza da giovedì scorso per accertamenti clinici. Successivamente è stato operato al cuore ma sono sorte delle complicazioni che hanno causato il decesso che è avvvenuto ieri pomeriggio, sabato 20 aprile 2024.

Un negozio che era diventato un punto di riferimento

A piangerlo sono la mamma Ida, la moglie Nadia e le figlie Veronica e Giorgia.

Il suo negozio era diventato, con il passare degli anni, un punto di riferimento per generazioni e generazioni di arcoresi e non solo. E ogni giorno tanti suoi clienti, anche se non avevano bisogno di tagliare i capelli o di dare una sborbiciata alla barba, amavano trascorrere qualche mezz'oretta in sua compagnia disquisendo soprattutto di calcio.

Ma non mancavano anche scambi di battute su tanti altri argomenti, in primis su quanto accadeva in città.

Le esequie

Le esequie verranno celebrate martedì 23 aprile, alle ore 14.15 nella chiesa di Sant'Eustorgio.

Dopo la celebrazione il 58enne verrà sepolto nel cimitero di Velate. Il caro Massimo, in attesa delle esequie, riposa nell'abitazione di Velate.