Lutto al liceo Parini: si è spenta la professoressa Parron. Il ricordo dell'Istituto

"Oggi siamo costretti a scrivere una cosa che non avremmo mai voluto fare - si legge nel post Facebook che la scuola ha voluto dedicare all'insegnante. Nines ci ha lasciato e noi ora siamo costretti a fare i conti con la sua mancanza. Era una donna fantastica, una mamma amorevole e una docente amata da tutti, studenti e colleghi. Sempre sorridente, sempre ironica, sempre allegra, ma un post non può contenere il dolore immenso che proviamo e non può riassumere la sua personalità spumeggiante. A giugno il mondo odora di rose, erano i suoi fiori preferiti".