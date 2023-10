Profondo cordoglio a Seregno per la scomparsa del dottor Francesco Scamazzo all'età di 73 anni. Conosciuto e apprezzato medico di base, era il presidente dell'Associazione medici di Seregno e della Brianza che organizzava un frequentato corso di aggiornamento professionale, giunto alla 45esima edizione.

Cordoglio per la scomparsa del dottor Scamazzo

All'età di 73 anni è mancato il dottor Francesco Scamazzo. Il decesso domenica mattina, 1 ottobre, all’ospedale di Sesto san Giovanni, dov’era ricoverato da quattro mesi. Per raggiunti limiti di età, tre anni fa aveva lasciato la professione per gli assistiti del servizio sanitario nazionale, ma fino a poco prima di entrare in ospedale aveva continuato a seguire privatamente i pazienti. I colleghi lo hanno ricordato come "illuminato ed instancabile promotore della crescita culturale e dell’aggiornamento scientifico della classe medica".

Le esequie mercoledì in Basilica

Come medico aveva seguito le orme del padre Antonio, già medico condotto per molti anni in città. Era stato medico volontario all’opera Don Orione di via Verdi e dei monaci benedettini olivetani. Uomo di profonda cultura, era appassionato di musica classica, esperto di Medioevo e amava la montagna. Il dottor Scamazzo ha lasciato in un profondo dolore la moglie Donata, le sorelle e il fratello Vittorio. La liturgia di suffragio sarà celebrata mercoledì 4 ottobre, giorno di san Francesco, in basilica San Giuseppe (alle 16.30).