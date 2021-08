Lutto nella Dac, addio all'ex presidente Gianfranco Colzani

La banda cittadina ha perso un pezzo da "90", che ha contribuito a far crescere il corpo musicale negli ultimi 50 anni.

La grande passione per la musica sin da bambino

Aveva iniziato ad appassionarsi alla banda sin da bambino, da quando seguiva il nonno che cantava nel coro e accompagnava i musicanti durante le processioni e i cortei: un grande amore per la musica che lo portò a prendere lezioni di tromba e ad entrare nello storico gruppo cittadino.

Gianfranco Colzani, 81 anni, ha fatto la storia della Dac, a lui si deve anche il nome del corpo musicale; dall’acronimo di Don Antonio Consonni, padre putativo del gruppo, nacque infatti Dac. Musicante, ma anche membro del consiglio, prima in veste di consigliere, poi dal 1988 al 1991 come presidente.

Ha suonato per parecchi anni prima la tromba e poi strumenti di accompagnamento, dai piatti alla grancassa, una vita intera passata nella grande famiglia Dac, oltre 50 anni.

Il ricordo della figlia

«Ha iniziato da giovanissimo e ha suonato per diversi anni, poi, siccome gli piaceva tanto organizzare, è entrato nel consiglio della banda ricoprendo anche la carica di presidente - racconta la figlia Maria - ricordo che da bambina mi portava sempre alle prove... Amava la musica e la Dac, aveva coniato lui il nome ed è sempre rimasto molto legato al gruppo, anche in questi ultimi anni. Seguiva tutto e voleva essere informato dei concerti e dei vari eventi».