Lutto nella politica, si è spento l’assessore Claudio Colombo

Lutto nella politica, si è spento nella notte l’assessore Claudio Colombo. La tragica notizia è diramata poco fa: uomo dalla grande esperienza amministrativa, Colombo aveva 56 anni.

Claudio Colombo, avvocato di 56 anni, era entrato nella Giunta del sindaco Luca Ornago nel 2017 in seguito a un rimpasto. Dal primo cittadino aveva ricevuto le deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia. In passato, dal 2012, era stato anche assessore all’Urbanistica del Comune di Monza durante l’Amministrazione dell’allora sindaco Roberto Scanagatti. Confermato anche durante il secondo mandato di Ornago, da oltre un anno lottava contro la malattia. Una battaglia condotta con grande coraggio fino all’ultimo.

Commosso il ricordo del primo cittadino di Villasanta.

“Ricordo ancora quando, nel 2017, la Giunta necessitava di un assessore e, in seguito a una chiacchierata molto amichevole, Claudio mi diede subito disponibilità a entrare a far parte della mia squadra. E’ sempre stata una persona molto schiva, riservata, ma un grandissimo professionista. Per me è stato un vero onore poter lavorare, anche se per poco, insieme a Claudio, un uomo di enorme valore. La sua presenza mi ha arricchito sia da un punto di vista umano che politico. Porgo le più sincere condoglianze alla sua famiglia a nome di tutta la comunità di Villasanta”.