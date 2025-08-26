Cordoglio

All'età di 86 anni è scomparso Giampiero Cazzaniga, che era stato in assise fino al 2015. Questo pomeriggio (martedì) le esequie in Basilica San Giuseppe

Cordoglio nel Pd di Seregno per la scomparsa di uno storico militante, che era stato anche consigliere comunale per un mandato.

Il Pd piange l'ex consigliere comunale

"Una persona sempre ottimista e appassionata, a cui in tanti volevamo bene". Con queste parole il Partito Democratico ricorda Giampiero Cazzaniga, veterano del circolo cittadino. Aveva ricoperto l’incarico di consigliere comunale d’opposizione dal 2010 al 2015 (era stato eletto per anzianità, aveva gli stessi voti di Alberto Rivolta), durante il secondo mandato amministrativo della Giunta di Centrodestra del sindaco Giacinto Mariani.

Giampiero Cazzaniga aveva 86 anni

Il decesso sabato 23 agosto all’età di 86 anni, dopo un ricovero negli ospedali di Desio e Vimercate per le complicazioni di una polmonite e i pregressi problemi cardiologici. Le esequie saranno celebrate oggi (martedì 26 agosto) alle 16.30 in Basilica San Giuseppe: lascia la compagna Gianna Resnati, i fratelli Angelo e Carlo, le cognate e i cari nipoti Giuseppe, Silvia, Massimo e Marina.

La passione per la montagna e la bicicletta

Profondo l’affetto e l’amicizia del partito nei confronti di Cazzaniga, ricordato come "un uomo solare" dal segretario cittadino del Pd, Luca Lissoni: "Era capace di fare gruppo e si sentiva come animatore delle discussioni". Oltre alla politica, era un appassionato di escursioni in montagna e della bicicletta: in passato aveva preso parte della società ciclistica Cornalea sport, con cui aveva pedalato fino a Lourdes e in Sicilia.