Macherio, don Matteo in ospedale per il Covid

Don Matteo in ospedale

Don Matteo Vasconi, coadiutore parrocchiale a Macherio, è ricoverato in ospedale per coronavirus. La notizia è stata data direttamente dal parroco della Comunità pastorale Maria Vergine Madre dell’Ascolto, don Ivano Spazzini, durante la Messa. Da domenica è ricoverato in ospedale per febbre e lieve polmonite ma le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni.

Coadiutore

Don Matteo ha fatto il suo ingresso ufficiale nella comunità pastorale domenica 4 ottobre. Nato nel 1986 è diventato prete nel 2012. Dopo un periodo come vicario parrocchiale a Gavirate, da qualche giorno aveva iniziato la sua nuova esperienza nella comunità pastorale di Biassono, Macherio e Sovico.

Don Luigi guarito dal Covid

A marzo anche don Luigi Sala era finito in ospedale per coronavirus. Dopo tanti mesi di ricovero e riabilitazione fortunatamente il sacerdote è riuscito a guarire. In un’intervista rilasciata al nostro Giornale ha raccontato il difficile periodo della malattia (il servizio è pubblicato sul numero del Giornale di Carate uscito martedì 13 ottobre 2020). “Anche nei periodi più difficili la fede mi ha sempre sostenuto” ha dichiarato don Luigi.

