Macherio legata a Maradona

Macherio legata al grande calciatore Diego Armando Maradona.

Macherio ha ospitato il primo Barcellona Club d’Italia quando Maradona giocava proprio in quella squadra, prima di approdare al Napoli. A ricordare questo aneddoto è il mensile «Il Paese» per onorare la memoria del grande calciatore scomparso il 25 novembre scorso.

Da “Il Paese”

“Come è stato possibile che un paese piccolo come Macherio si inventasse un club calcistico intitolato non al Milan, all’Inter o alla Juventus ma a una formazione militante in un altro paese? – riporta il mensile locale – A dire il vero per molti anni un bar e ristorante macheriese era noto come sede della tifoseria torinista, ma un motivo chiaro e assolutamente plausibile c’era: nel Torino faceva faville, fino alla conquista dello scudetto, un macheriese doc, Claudio Sala, il poeta del gol. La passione per il Barcellona, invece, è collegata al concittadino Luigi Colombo, diventato non solo presidente del club italiano, ma perfino socio dell’associazione calcio Barcellona, che lo accoglieva con tutti gli onori nelle sue puntate nella città catalana. E con tutti gli onori, e ancora di più, vennero accolti i giocatori blaugrana nella sede macheriese, presso l’abitazione di Luigi Colombo. Il qualche conserva ancora gelosamente, oltre a gagliardetti e attestati di amicizia, le fotografie più care: un pibe de oro (così, da sempre, viene chiamato Maradona) assieme alle figlie del Colombo e la consegna di una copia della corona ferrea a Maradona”.

