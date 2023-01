Macherio piange il suo ex geometra capo

Lutto in paese per la scomparsa dell’ex geometra capo del Comune di Macherio, Giuliano Perini (nella foto al centro), responsabile dell'ufficio Tecnico. Aveva 74 anni, la moglie, Filomena Ferrara, era mancata ad aprile dello scorso anno.

Lutto per l'ex geometra capo

Una morte improvvisa, il primo giorno dell’anno, sopraggiunta nella sua abitazione in viale Regina Margherita. Il geometra Perini lascia due figli, Marco e Mara. Originario di Tremosine (Brescia), era arrivato in paese nel 1985 quando aveva 37 anni. Aveva cominciato la sua carriera lavorativa nell’impresa edile del padre con cui si era trasferito a Cinisello da giovane. Nel 1972 aveva vinto il bando per il posto nell’ufficio Tecnico del Comune di Macherio. Da allora Perini ha seguito in prima persona lo sviluppo del paese, che nel 1972 contava poco più di 5mila abitanti. Il geometra capo è andato in pensione nel giugno del 2013 dopo 41 anni di servizio.

Il ricordo del sindaco

"Sono tanti i macheriesi che hanno avuto modo di conoscerlo - ricorda il sindacodi Macherio, Mariarosa Redaelli - Ha trascorso una lunga vita lavorativa, apprezzato e stimato da tutti. E’ ricordato per le sue doti di autorevolezza, competenza e serietà professionale sempre riconosciute. Un pensiero va anche al collega Claudio Fortunini, scomparso nell’agosto dello scorso anno a causa di una malattia. Due vite importanti sia nella storia lavorativa che in quella umana per il segno che hanno lasciato".

Alpino di razza

A piangere la sua scomparsa anche gli Alpini di Cinisello Balsamo, dove Perini è stato capogruppo dal 1976 al 1985, nonché presidente della sezione Ana di Milano dal 1989 al 1998 e consigliere nazionale dal 2000 al 2006. Sottotenente degli Alpini della Brigata Alpina Tridentina nel 1970-71, appena congedato si era iscritto al Gruppo. Nell’estate di quell’anno 1976 aveva partecipato con un gruppo di soci cinisellesi alle opere di ricostruzione del post-terremoto in Friuli. I funerali dell’ex geometra capo saranno celebrati domani pomeriggio (martedì, 3 gennaio), alle 15 in chiesa parrocchiale.

