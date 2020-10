Macherio, pompieri in piazza per un tetto pericolante

Pompieri in piazza Sant’Antonio Zaccaria a Macherio per un tetto pericolante a causa delle forti raffiche di vento.

Intervento a Bareggia di Macherio

I Vigili del fuoco di Carate Brianza e di Lissone sono intervenuti con due mezzi nella serata di ieri, venerdì, a Bareggia di Macherio. Le forti raffiche di vento per il maltempo che sta interessando in queste ore tutto il Nord Italia e la Brianza hanno interessato il tetto di una palazzina condominiale che si affaccia sulla piazza della frazione a pochi passi dalla chiesa.

I pompieri hanno lavorato servendosi di un’autoscala per mettere in sicurezza la copertura e le lamiere che rischiavano di precipitare a terra finendo sulle automobili posteggiate nei pressi dell’edificio. Per il maltempo, al momento, non sono stati segnalati particolari. Solo a Renate è rimbalzata sulla pagina Facebook del gruppo Sei di Renate la notizia di una pianta, già segnalata come pericolante, che è collassata addosso a un’auto parcheggiata.

In Lombardia è allerta meteo per l’arrivo di una forte perturbazione dal tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre alla prima parte della giornata di oggi, sabato 3 ottobre.

