Macherio, si piega il rimorchio ma il camionista lo mette al sicuro

Chiusa al traffico via Toti, al confine tra Macherio e Lissone, in seguito a un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

L'incidente al confine tra Macherio e Lissone

Solo grazie alla perizia del camionista che era alla guida si è evitato il peggio. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del fuoco, l'uomo alla guida del veicolo è riuscito ad accorgersi per tempo durante una manovra in curva che il cassone del rimorchio che trainava si era pericolosamente piegato con il rischio di rovesciarsi sulla sede stradale.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco

Sceso dal mezzo, il camionista ha sganciato la motrice che stava guidando affiancandola al rimorchio dal quale pendeva pericolosamente il cassone scongiurando il peggio prima di allertare i soccorsi. L’autotrasportatore, secondo quanto ricostruito, stava provenendo da via Oberdan e nell’immettersi in via Toti il cassone del rimorchio si è sganciato alzandosi su un lato e rischiando di ribaltarsi.

In via Toti sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco con una autopompa da Desio e con l'ausilio di una autogru da Milano per riposizionare il rimorchio e consentire quindi al mezzo pesante di potersi spostare in sicurezza. Gli agenti della Polizia locale invece hanno provveduto a chiudere la strada durante le operazioni di soccorso.