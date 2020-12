Madonna Della Campagna 2020: consegnati i proventi alle associazioni seregnesi FOTO

Ieri, mercoledì 23 dicembre, il presidente dell’associazione Madonna della Campagna di Seregno Cesare Visconti e il vicepresidente Rino Pavesi hanno consegnato i proventi della 31ª edizione della festa popolare Madonna della Campagna dello scorso settembre alle associazioni seregnesi che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della manifestazione.

Madonna Della Campagna 2020: una festa riuscita nonostante tutto

Nonostante i dubbi iniziali, la festa, in una versione ridimensionata e in completa ottemperanza alla normativa vigente, è stata una sfida vinta con grande successo. “Siamo veramente felici di aver dato una mano in un periodo storico così difficile a Seregno Soccorso, all’associazione Vigili del Fuoco Volontari Seregno, al Gruppo Alpini Seregno e all’Academy Musical Arts, che operano ogni giorno per rendere migliore la nostra città” – hanno fatto sapere dall’Associazione.

Alla consegna dei proventi erano presenti per Seregno Soccorso, il presidente Pietro Tomé, per l’associazione volontari dei Vigili del Fuoco di Seregno c’era Giancarlo Manzotti mentre per il gruppo Alpini Seregno era presente il presidente Roberto Viganó. E ancora per l’Academy musical Arts hanno presenziato i direttori artistici Alberto Genovese e Andrea Di Cianni.