Madre trentenne morta in casa

Immane tragedia nel pomeriggio di oggi a Macherio dove una madre di 31 anni è morta in casa

Il dramma di una madre

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre, dopo le 14. Da un'abitazione di via Aldo Moro è partita la chiamata di allarme da parte dei familiari di una madre di 31 anni che aveva compiuto un gesto estremo. Oltre ai vicini di casa, sul posto sono ben presto giunti anche un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. I soccorritori si sono messi subito all'opera per cercare di salvare la vita alla donna, malgrado le sue condizioni siano apparse sin dall'inizio critiche. Malgrado gli sforzi, per la madre non c'è stato nulla da fare tanto che non è stato necessario neppure il trasporto d'urgenza in ospedale. Quanto alla genesi della tragedia, agli inquirenti è parsa immediatamente chiara la natura volontaria del gesto