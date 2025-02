Maestro di vita ed esperto musicista, Seveso piange "Tiz Rooster"

Sprigionava energia e voglia di vivere, contagiava tutti con il suo entusiasmo travolgente, che nemmeno la malattia contro cui combatteva è riuscita a smorzare. Una vitalità che esprimeva quando suonava la sua inseparabile chitarra, ma anche quando si calava nei panni dello speaker radiofonico per «New Radio Seveso».

Si è spento Tiziano Galli, in arte «Tiz Rooster», musicista tra i più apprezzati nel panorama italiano blues e non solo. Nel 2020 era salito anche sul palco del Festival di Sanremo con Rita Pavone.

Addio a Tiz Rooster

«Un grande artista, una persona eccezionale, un po’ fuori dagli schemi, che ha vissuto assaporando ogni singolo momento», lo ricorda con affetto l’amico sevesino Mauro Cattani, che insieme a Galli nel 2022 aveva creato la pagina Facebook «Pensiero di Cicala», per promuovere a Seveso l’arte in tutte le sue forme e portarla nelle strade e nelle piazze.

Da Pensiero di Cicala a New Radio Seveso

Un progetto che da due anni è approdato anche a «New Radio Seveso», l’emittente radiofonica locale.

«Ogni giovedì avevamo un’ora tutta per noi in cui parlavamo di arte e cultura - conferma Cattani - Tiziano curava di più la parte musicale. Era un co-conduttore fantastico, che riusciva a trasmettere tutta la sua passione per il mondo delle sette note».

L'ultimo saluto domani a Ceriano Laghetto

Galli, residente a Cogliate, lascia la moglie e due figli. L’ultimo saluto si terrà sabato 9 febbraio 2025 alle 15, nella casa funeraria «Le Camelie» di Ceriano Laghetto. Prossimamente verrà organizzata una serata in suo ricordo, con la partecipazione di tutti i musicisti che vorranno essere presenti con il proprio strumento e rendergli omaggio.

NELLA FOTO TIZIANO GALLI (A DESTRA) CON L'AMICO MAURO CATTANI