Mala movida a Desio, fermati due ladri d'auto dopo un inseguimento. Controlli a raffica e servizio straordinario sul territorio predisposto da Carabinieri e Polizia Locale.

Mala movida a Desio, controlli di Carabinieri e Polizia Locale

Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Desio in collaborazione con la Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Desio. Un'iniziativa per prevenire fenomeni delinquenziali connessi alla cosiddetta “mala movida”. Nell’ambito del servizio, proseguito sino a tarda notte, sono stati svolti vari posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno controllato oltre 30 veicoli e 50 persone. Un 19enne di Verano Brianza è stato colto alla guida del proprio mezzo in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, a cui è stata ritirata la patente, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, poiché il tasso alcolemico è stato riscontrato oltre la soglia di 0,8 g/l.

Bloccati due ladri d'auto

La nottata ha registrato anche un inseguimento, dopo che la Centrale operativa dell’Arma era stata allertata dalla società di gestione degli antifurti satellitari su veicoli, della presenza di un'auto rubata in transito a Desio. Le gazzelle della Radiomobile, dopo aver incrociato il veicolo, lo hanno rincorso e raggiunto. A bordo dell’auto due fratelli di Lissone che nel pomeriggio avevano asportato il veicolo da un parcheggio di Seregno. Il veicolo è stato poi restituito integro al proprietario, mentre i due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per furto aggravato.