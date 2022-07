Malamovida, controlli straordinari a Cesano Maderno e Ceriano Laghetto

Malamovida, a Cesano Maderno servizi straordinari di controllo del territorio da parte di Carabinieri e Polizia Locale.

Malamovida, controlli straordinari a Cesano Maderno

Sabato sera i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno in collaborazione con la Polizia Locale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’iniziativa nasce dall’attività di coordinamento per prevenire fenomeni delinquenziali connessi alla così detta "malamovida”.

Nell’ambito del servizio, proseguito sino a tarda notte, sono stati svolti vari posti di controllo nelle principali arterie stradali, tra cui via Don Luigi Viganò di Cassina Savina, controllando oltre 25 veicoli, 62 persone e 3 attività commerciali del centro e dei quartieri. I controlli sono poi stati estesi anche nel comune di Ceriano Laghetto dove era in corso la manifestazione della “Notte bianca" con la presenza di numerosi commercianti di street food. Anche nella circostanza non sono state elevate infrazioni: è stato riscontrato un generale rispetto della normativa sia da parte degli addetti ai lavori che dei cittadini.