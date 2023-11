Malmena il padre e si barrica in casa, soccorsi ancora sul posto. Il primo intervento ieri sera, mercoledì, a Limbiate, con Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanza, stamattina altri momenti di tensione: dialogo ancora in corso

Ore di tensione in via Tolstoj

Sono ore di tensione in via Tolstoj a Limiate, dove un trentenne si è barricato in casa dopo aver malmenato il padre. L'aggressione è avvenuta ieri sera, mercoledì, poco dopo le 21, all'interno della loro abitazione, situata al primo piano di un complesso residenziale. Dopo la chiamata al112 si sono precipitati sul posto ambulanza, auto medica, Carabinieri della stazione di Limbiate insieme ai colleghi della Compagnia di Desio, Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Desio, Bovisio Masciago e Monza. Il trentenne, già noto per episodi analoghi, insultava e minacciava di fare del male a chiunque provasse ad entrare.

Il padre malmenato portato al Pronto soccorso

Dopo che il padre è stato accompagnato al Pronto soccorso da un'ambulanza (e dimesso poche ore dopo con una prognosi di cinque giorni), il figlio si è chiuso in casa da solo e non voleva lasciare entrare le Forze dell'Ordine. Dopo qualche ora, vedendo che la situazione era abbastanza tranquilla, il presidio di soccorritori radunato nel piazzale sotto l'abitazione si è ridotto.

Dialogo con i Carabinieri ancora in corso

Questa mattina, giovedì, ci sono stati nuovi momenti di tensione. Il padre del trentenne voleva rientrare nell'appartamento ma il figlio ha nuovamente iniziato a dare in escandescenze. Sotto il palazzo si è nuovamente riunito il maxi spiegamento di soccorsi con l'arrivo di ulteriori mezzi dei Vigili del Fuoco, almeno quattro gazzelle dei Carabinieri, un paio di pattuglie della Polizia Locale, auto medica e ambulanza. I Carabinieri sono ancora impegnati nelle lunghe trattative con l'uomo per cercare di farlo ragionare e convincerlo ad aprire la porta di porta.