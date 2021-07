Malore alla guida, soccorso un 36enne

Malore alla guida, soccorso un uomo di 36 anni in via Cadore, nel quartiere di Santa Valeria a Seregno. Sul posto il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda.

Ha avvertito un improvviso malore mentre era alla guida dell'auto, una Mitsubishi Space Stare, e ha fatto in tempo ad accostare. L'episodio questo pomeriggio, giovedì 29 luglio, intorno alle 15.45 all'altezza del civico 44 di via Cadore a Santa Valeria. La donna che viaggiava al suo fianco ha raggiunto l'agenzia di pratiche auto, dalla parte opposta della strada, dalla quale è partita la chiamata ai soccorsi.

In pochi istanti in via Cadore è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda, allertato in codice rosso. Dopo le prime cure in ambulanza, le condizioni dell'automobilista 36enne sono apparse meno gravi di quanto si potesse temere. E' stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo.