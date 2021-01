Malore a Lesmo, soccorso un 56enne.

Malore a Lesmo

E’ successo intorno alle 7.30 di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Secondo quanto riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, un 56enne si è sentito male in via Marconi. Inizialmente si è temuto per le sue condizioni e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente ai soccorritori le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi e lo hanno trasferito in ospedale in codice verde.

