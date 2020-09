Malore a Monza e soccorso persona a Vedano SIRENE DI NOTTE

Due interventi di soccorso nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 9 settembre, in Brianza. Due persone sono state portate in ospedale.

Malore a Monza e soccorso persona a Vedano

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza poco dopo mezzanotte i volontari della Croce bianca di Biassono si sono portati in via Borgazzi a Monza per un malore. Due le persone soccorse: un 17enne e un 24enne. Dopo le cure sul posto l’ambulanza è ripartita in codice verde verso l’ospedale di Cinisello Balsamo.

Mancavano pochi minuti alle due invece quando l’ambulanza della Croce verde lissonese ha raggiunto via Battisti a Vedano per soccorrere un 52enne. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Di certo si sa che sul posto si sono portati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza. Il 52enne è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

Gli interventi di soccorso di ieri sera

Ieri serata movimentata per i soccorritori: tra le 21 e le 24 infatti sono stati cinque gli interventi di soccorso. Tra i più rilevanti riportiamo il malore di un 62enne in via Cervino a Monza e quello di una 49enne in via Bergamo, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. E ancora un 25enne soccorso per una caduta da bici a Desio.

