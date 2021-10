A Meda

E' successo poco prima delle 13 all'Istituto Lorenzo Milani. La studentessa è stata soccorsa in codice giallo.

Malore a scuola, una 16enne finisce in ospedale. E' successo intorno alle 13 all'Istituto Lorenzo Milani di Meda (nella foto un precedente intervento dell'ambulanza alla scuola superiore di via Como).

Malore a scuola

Preoccupazione poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, al Milani. Una ragazza di 16 anni si è sentita poco bene e il personale scolastico ha immediatamente allertato i soccorsi.

Studentessa 16enne in ospedale

Sono stati prontamente avvisati anche i famigliari della studentessa. In via Como è accorsa un'ambulanza di Avis Meda, che dopo le prime cure ha trasferito la ragazza in ospedale in codice giallo.