Malore a Seregno, caduta a Monza SIRENE DI NOTTE

Un malore e una caduta nella notte a in Brianza. Interventi di soccorso a Seregno e a Monza.

Caduta a Monza

I volontari della Croce Rossa di Monza e Brianza sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza in via Prina a Monza per una caduta di una 88enne. Fortunatamente si è trattato solo di un lieve infortunio e l’anziana, dopo le cure sul posto, è stata trasportata in ospedale a Monza in codice verde.

Malore a Seregno

Pochi minuti più tardi a Seregno, in piazza Concordia, i volontari del soccorso locale sono invece intervenuti per un malore di un 18enne. I sanitari arrivati sul posto in codice verde hanno prestato le prime cure al ragazzo che si è ripreso in breve tempo. Non è stato quindi necessario il trasporto in ospedale.

