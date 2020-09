Malore a Seregno: soccorso un uomo SIRENE DI NOTTE

Malore a Seregno: nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 16 settembre, è stato soccorso un uomo in via Bottego.

Malore a Seregno: soccorso un uomo

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 112 è arrivata poco prima dell’una. Sul posto, in via Bollego, si sono portato i volontari del soccorso cittadino che hanno prestato le prime cure alla persona che si è sentita male. L’uomo è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo.

Nella serata di ieri invece segnaliamo una donna di 42 anni soccorsa in via San Rocco a Monza a seguito di un malore, un 40enne assistito dai sanitari sull’A4 dopo un’intossicazione da farmaci e infine un a donna di 52 anni soccorsa poco dopo le 21 a Lentate, in via Garibaldi, dopo un malore e trasportata all’ospedale di Saronno in codice giallo.

