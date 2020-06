Malore a Veduggio per un 55enne SIRENE DI NOTTE

Un solo intervento di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Si tratta di un 55enne che si è sentito male a Veduggio.

Malore a Veduggio per un 55enne

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo mezzanotte e mezza. Sul posto, in viale Segantini a Veduggio, si sono portati i volontari della Croce bianca di Giussano, arrivati in codice giallo. I sanitari hanno prestato le prime cure al 55enne che poco prima aveva accusato un malore. Fortunatamente nel corso dell’intervento le condizioni dell’uomo sono progressivamente migliorate: il 55enne è stato poi trasportato in ospedale a Carate Brianza in codice verde.

