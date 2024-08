Era in servizio da poco più di dieci anni, ma era già una colonna dell’associazione. Nel fine settimana scorso si è spento, a 73 anni, Francesco Veraldi.

Malore al mare, l’Associazione volontari piange Francesco Veraldi

Classe 1951, calabrese ma ormai belluschese d’adozione, ha accusato un malore purtroppo fatale mentre si trovava nella sua terra d’origine. Era da 12 anni un punto di riferimento dell’Associazione volontari di Bellusco. Si occupava del trasporto di anziani e disabili da e per i luoghi di cura e i centri diurni.

Un servizio che avrebbe ripreso al rientro da un periodo di vacanza nella sua Calabria e in particolare a Guardavalle, paesino in provincia di Catanzaro che si affaccia sullo Ionio. E un malore accusato proprio mentre si trovava al mare non gli ha dato scampo.

La notizia è piombata come un macigno anche sugli amici di Bellusco e sui colleghi dell’associazione.

«Francesco era con noi dal 2012 - ha raccontato lo storico ex presidente Alessandro Brunetti - Una volta raggiunta la pensione si era subito messo a disposizione. Su di lui si poteva sempre contare. Per noi era una certezza. Non si era fermato nemmeno quando aveva avuto qualche problema di salute che aveva poi superato. Alla famiglia va il cordoglio di tutta l’associazione».

I funerali di Francesco Veraldi sono stati officiati lunedì scorso nella chiesa di Guardavalle. Lascia la moglie Caterina, il figlio Antonio, le nipoti Giada e Noemi e i fratelli Angelo, Maurizio e Antonietta.