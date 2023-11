Malore al motel, gravissimo un 33enne

Ha accusato un malore mentre si trovava in motel in compagnia della fidanzata. Sono gravissime le condizioni di un 33enne ricorverato in rianimazione all'ospedale di Vimercate.

Malore mentre si trovava in stanza di un motel con una donna

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica a Vimercate. Il giovane si trovava insieme alla compagna 27enne in una stanza dell'OverMotel, in località Rossino, quando ha accusato un grave malore. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. A dare l'allarme è stata la fidanzata. In pochi minuti sul posto sono giunte un'automedica, un'ambulanza in codice rosso e i Carabinieri della Compagnia di Vimercate. Richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Trovato nel letto in arresto cardiaco

I sanitari hanno trovato il 33enne steso nel letto incosciente e in arresto cardiaco. Hanno subito avviato le manovre di rianimazione per poi caricarlo sul mezzo di soccorso e ripartire a sirene spiegate verso l'ospedale di Vimercate.

Ricoverato in condizioni disperate, indagano i carabinieri

I medici hanno accertato le condizioni molto critiche e ne hanno disposto il ricovero in Rianimazione. Il 33enne, in stato di coma, resta in condizioni gravissime.

In ospedale è stata trasferita, in codice verde, anche la fidanzata 27enne, in stato di shock. Ai carabinieri il compito di ricostruire quanto sia esattamente accaduto nella stanza d'albergo.