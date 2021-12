Malore al volante, automobilista muore in ospedale

Tragedia

E' accaduto oggi, giovedì 30 dicembre 2021, in via Casati ad Arcore: il 74enne è stato poi trasportato in ospedale a Vimercate ma per lui non c'è stato niente da fare

Automobilista colto da infarto mentre si trova a bordo della sua automobile fermo al semaforo: intervengono i carabinieri nel nucleo Radiomobile di Monza con il defibrillatore per salvargli la vita ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

La tragedia in via Casati, ad Arcore

La tragedia si è consumata stamattina, giovedì 30 dicembre 2021, poco prima delle 9, nella centralissima via Casati, ad Arcore. L'autista del mezzo, un 74enne residente in città, è stato poi trasportato all'ospedale di Vimercate, in condizioni disperate.

Malore in auto

L'uomo, dicevamo, mentre si trovava a bordo della sua automobile, ha accusato l'infarto. I primi ad accorgersi sono stati coloro che si trovavano in coda al semaforo i quali, vedendo che l'auto con a bordo il 74enne non ripartiva allo scattare del "verde", si sono precipitati da lui per capire cosa stesse accadendo.

Malore per un arcorese, intervengono i carabinieri

Ad allertare i sanitari del 118 sono stati proprio i passanti i quali, vedendo l'uomo riverso sul volante e privo di sensi, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Questi ultimi, in attesa di arrivare in via Casati per prestare soccorso al 74enne, hanno a loro volta allertato i carabinieri del nucelo Radiomobile che sono prontamente arrivati ad Arcore con a bordo un defibrillatore. Gli agenti, abilitati all’utilizzo dell’apparecchiatura salvavita, hanno azionato il macchinario in attesa dell'arrivo del personale medico.

Successivamente una ambulanza, allertata in codice rosso, ha poi trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate anche se il 74enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.