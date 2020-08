Malore al volante, paura per un 43enne

Malore al volante, soccorso un 43enne. E’ successo poco fa, mercoledì 5 agosto 2020, in via Cesare Battisti a Cesano Maderno.

Malore al volante, soccorso un 43enne

Malore improvviso, mentre era al volante, per un 43enne, poco fa a Cesano Maderno. Mentre percorreva via Cesare Battisti, prima di imboccare il sottopasso del quartiere Sacra Famiglia, l’uomo ha accusato un malore improvviso e ha fatto giusto in tempo ad accostare la vettura prima di accasciarsi sul volante privo di sensi.

Soccorso in gravi condizioni

I soccorsi sono scattati intorno alle 14.30. In codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza urgenza. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio, i soccorritori della Croce Bianca Cesano e il personale di un’automedica. Stabilizzato sul posto, poco dopo le 15 l’uomo è stato trasportato in ospedale in un rassicurante codice verde.

