Malore alla guida, con l'auto finisce nel giardino del ristorante

Ha perso il controllo dell'auto, a causa di un malore, ed è finita nel giardino del ristorante dopo aver attraversato per un centinaio di metri un campo coltivato.

Momenti di paura all'alba di oggi, giovedì 9 giugno, ad Aicurzio. E' accaduto attorno alle 7 lungo la strada per Cascina Restelli, nella zona industriale tra Aicurzio e Bernareggio.

L'auto nel giardino del ristorante

L'auto è piombata nel giardino del ristorante.

Secondo quanto ricostruito, una donna di 52 anni al volante di una Honda ha perso improvvisamente il controllo dell'auto all'altezza di una curva. Il mezzo ha sbandato ed ha proseguito la sua corsa in un campo coltivato, attraversandolo per oltre cento metri, e infine ha sfondato parte della siepe che delimita la proprietà del noto ristorante Eoliano, terminando la sua corsa nel giardino contro il furgone del titolare, a pochi metri dall'area esterna allestita con i tavoli.

La donna alla guida trasportata in ospedale

Sul posto si sono portati poco dopo il titolare del ristorante, un'ambulanza in codice giallo, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. La donna, non in pericolo di vita, ha riferito ai soccorritori di aver imboccato la curva e poi di non ricordarsi più nulla. E' stata caricata sul mezzo di soccorso e trasferita all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

