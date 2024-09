Malore alla guida, l'auto si ribalta: grave 76enne. E' successo oggi pomeriggio, giovedì, alle 16,30 in via Matteotti a Limbiate

Malore alla guida

Sarebbe un malore improvviso del conducente la causa dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 19 settembre, alle 16,30 in via Matteotti, in centro a Limbiate. Dalle prime ricostruzioni, appena imboccata la strada, che è senso unico, il conducente di 76 anni avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato a bordo strada.

Soccorsi in codice rosso

Le condizioni del pensionato sono subito parse molto gravi e i soccorsi attivati in codice rosso. Sono intervenuti auto medica, ambulanza della Croce Viola di Cesate, Vigili del Fuoco di Desio e Polizia Locale di Limbiate. Per il 76enne, trovato in arresto cardio-circolatorio, sono state subito avviate le manovre di rianimazione. Quindi la corsa al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese sempre in codice rosso.