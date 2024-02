Malore alla guida, muore un 77enne di Briosco

Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Malore alla guida

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio 2024, a Barzanò, nel Lecchese. Intorno alle 21, un uomo di 77 anni residente a Briosco è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida dalla sua Nissan Qashqai e stava percorrendo via Gramsci, in frazione Villanova. L'uomo ha iniziato a sentirsi male e ha perso il controllo del mezzo, ha cercato di accostare a bordo strada ma ha finito per schiantarsi contro il muretto di un'abitazione. Il rumore dello schianto ha attirato alcuni residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi e hanno cercato di rianimare l'uomo utilizzando il defribillatore.

Inutili i soccorsi

In pochi istanti sul posto è giunta l'automedica, accompagnata dalla Croce Rossa di Casatenovo e dall'elisoccorso decollato dall'ospedale Sant'Anna di Como. In via Gramsci anche due mezzi dei Vigili del Fuoco di Merate e Lecco e i Carabinieri di Brivio per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Merate. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e il 77enne è spirato intorno alle 22 per arresto cardiaco.