Seregno

In corso Matteotti il personale del 118 e la Polizia Locale, che ha chiuso la strada durante i soccorsi. Il conducente trasportato all'ospedale di Desio.

Ha avvertito un malore alla guida dell'auto: grave un 67enne seregnese. L'episodio verso le 9.50 in corso Matteotti. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale, che ha chiuso la strada durante le operazioni di soccorso.

Malore alla guida, grave un 67enne

A Seregno malore improvviso alla guida dell'auto, una Kia Sportage. Grave un 67enne residente in città, trasportato all'ospedale di Desio in codice rosso. L'episodio intorno alle 9.45 odierne, giovedì 30 dicembre, all'altezza del civico 145 di corso Matteotti in centro città. L'auto viaggiava in direzione di piazza Prealpi. Dopo il malore del conducente, la vettura si è appoggiata al veicolo che la precedeva, una Dacia Duster.

I soccorsi per il conducente

Il 67enne è stato raggiunto dal personale del 118, allertato dai presenti. Sul posto l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, con cui l'automobilista è stato poi trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Desio. Durante le operazioni di soccorso, durate quasi un'ora, corso Matteotti è stato chiuso al traffico veicolare dagli agenti della Polizia Locale in entrambe le direzioni .