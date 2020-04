Malore all’alba a Concorezzo SIRENE DI NOTTE

Malore all’alba per una persona a Concorezzo. I soccorsi sono intervenuti pochi minuti prima delle sei in via Ozanam.

Malore all’alba a Concorezzo

In base a quanto è stato possibile ricostruire grazie alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza ad accusare il malore è stata una persona di 77 anni. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce crossa di Villasanta che, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per accertamenti.

Intossicazione a Monza

Nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2020, è stato invece richiesto l’intervento dei volontari per una intossicazione da sostanze pericolose a Monza. I soccorritori hanno prestato le prime cure ad una donna di 35 anni, raggiunta in via Grigna. Fortunatamente dopo i primi accertamenti i volontari della Croce Rossa di Villasanta non hanno disposto il trasferimento in ospedale.

TORNA ALLA HOME