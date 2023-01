Malore improvviso al bar, gravissimo un 50enne. E' successo pochi minuti fa nel locale pubblico di via Cairoli, in zona Santa Valeria. Sul posto i mezzi del 118 e la Polizia Locale.

Malore al bar, gravissimo un 50enne

Ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nel bar di via Cairoli, in zona Santa Valeria. Stava parlando con un amico vicino al bancone quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, picchiando la nuca. L'amico lo ha subito soccorso, mentre sono stati chiamati i soccorsi. E' accaduto verso le 13.15 di oggi, giovedì 19 gennaio.

L'intervento della Polizia Locale

Al bar sono accorsi per primi due agenti della Polizia Locale, che hanno praticato le manovre di rianimazione con l'utilizzo del defibrillatore in uso al Comando di via Umberto I. Dopo alcuni minuti è sopraggiunto il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Giussano, che ha proseguito le cure al cliente del locale.

Il trasporto d'urgenza in ospedale

Dopo il malore l'avventore del bar, un 50enne, è stato caricato in ambulanza e trasportato in sirena all'ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni, in base alle prime informazioni raccolte, sarebbero gravissime. Durante le operazioni di soccorso praticate dal personale medico la Polizia locale ha chiuso al transito veicolare via Cairoli, con deviazione obbligatoria in via Baracca.