Malore davanti alla ditta dove deve scaricare, muore camionista

Un malore fatale, mentre si trovava sul camion, davanti alla ditta di logistica dove avrebbe dovuto scaricare la merce.

Malore fatale a Bellusco per un camionista 62enne

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, a Bellusco. La vittima è un camionista rumeno di 62 anni.

E’ accaduto attorno alle 9.30 in via del Commercio, nella zona industriale. A dare l’allarme sarebbero stati altri lavoratori presenti sul posto, accortisi dell’uomo riverso all’interno dell’abitacolo. Non è escluso che a causare il malore possa essere stato anche il grande caldo.

Vani i tentativi di rianimarlo

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portate due automediche e un’ambulanza. Presenti anche i Carabinieri. I sanitari hanno provato a rianimare il 62enne, purtroppo senza successo. Ne hanno quindi dovuto dichiarare il decesso. La salma del camionista è stata quindi trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Vimercate dove è stata messa a disposizione dei parenti nel frattempo raggiunti dalla tragica notizia.