Malore durante la passeggiata: grave cinquantenne

Colto da malore durante una passeggiata: sono gravi le condizioni di un cinquantenne soccorso a Briosco.

Malore sul sentiero, elisoccorso a Briosco

Vigili del fuoco, carabinieri, Polizia locale e 118 sono intervenuti pochi minuti fa in via Trieste a Briosco per prestare soccorso a un uomo di 50 anni residente a Briosco. L’allarme, in codice rosso, è scattato pochi minuti dopo le 14. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso partito da Milano e atterrato in aperta campagna. Stando alle prime informazioni sembra che l’uomo C.V. stesse concedendosi una camminata lungo il sentiero che conduce alle Torri lungo il fiume Lambro quando si è sentito male all’improvviso e si è accasciato a terra privo di sensi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare la catena che vieta l’accesso ai mezzi all’imbocco del sentiero pedonale per permettere all’autoambulanza di raggiungere il brioschese.

Immediata la richiesta di soccorsi. Con lui c’erano i nipoti, che hanno allertato il 112. Il cinquantenne è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi.

