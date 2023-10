Si è spenta a soli 15 anni la dolce Giada Pollara, residente a Busnago: fatale per lei un malore che l'aveva colpita mercoledì 18 ottobre durante l'ora di educazione fisica, alla scuola superiore "Bellisario" di Inzago.

Malore fatale a scuola: la dolce Giada vola via a soli 15 anni

Quello che doveva essere un normale giorno di scuola si è trasformato in un dramma. Mercoledì la giovane, durante l’ora di educazione fisica, stava sostenendo il Test di Cooper quando, improvvisamente, durante la corsa, si è sentita male e si è accasciata al suolo colpita da un arresto cardiaco, davanti agli occhi dei compagni e dei docenti. Immediatamente dalla scuola è scattato l’allarme e all’Istituto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’elisoccorso che è atterrato sul posto. La giovane è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stata ricoverata in Terapia intensiva.

Una comunità sconvolta

La notizia del grave malore che ha colpito la quindicenne aveva scosso la comunità di Busnago dove abitava la giovane, che si è stretta attorno alla famiglia. In particolare l’oratorio, che la giovane frequenta, e la parrocchia. Purtroppo però, la quindicenne è spirata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, gettando nello sconforto la famiglia, i compagni di scuola e tutti coloro che la conoscevano. Il parroco don Eugenio Boriotti ha invitato tutti a stringersi attorno ai suoi cari e a pregare per un angelo volato in cielo.