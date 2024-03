Malore fatale davanti alla chiesa, è giallo sull'identità di un'anziana

Un'anziana è stata trovata per strada priva di conoscenza in via 4 Novembre, a Paina di Giussano davanti alla chiesa. Soccorsa, si è spenta all'ospedale di Monza. La donna era priva di documenti e la sua identità resta ignota.

Malore davanti alla chiesa

Giovedì mattina, attorno alle 7, è stata trovata per strada, a Paina, frazione di Giussano, un'anziana di circa 80 anni, accasciata al suolo, probabilmente a causa di un malore. La donna si trovava a pochi passi dall'ingresso della chiesa parrocchiale Santa Margherita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

L'anziana è stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza dell'Avis Meda, in gravissime condizioni. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Purtroppo la donna è deceduta in pronto soccorso.

Giallo sull'identità

E' giallo sulla sua identità. La donna era priva di documenti; immediate sono partite le ricerche dei familiari anche attraverso un appello via social lanciato dal vicesindaco di Giussano, Adriano Corigliano.

Indagano le forze dell'ordine. Al momento nessuno si è fatto avanti e l'anziana resta senza una identità.