Malore fatale dopo cena, morta la presidente della Pro loco di Carate

Un malore improvviso è costato la vita a Graziella Viganò, classe 1956. La presidente in carica della Pro loco di Carate Brianza e volto attivissimo del volontariato e dell’impegno civico in città si è spenta oggi, giovedì 13 giugno.

«Una perdita gravissima»

«Una perdita gravissima per la nostra comunità e per me. Ero legato a Graziella anche da una solida amicizia di famiglia», le prime parole del sindaco Luca Veggian sconvolto dalla triste notizia.

Vana si è rivelata la corsa immediata in ospedale al San Gerardo di Monza dove la presidente della Pro loco è stata subito ricoverata in Rianimazione in condizioni gravissime. Graziella Viganò si è spenta oggi, giovedì, dopo essersi sentita male nella serata di ieri di rientro a casa dopo una cena fuori al ristorante.

Una vita a servizio della comunità

Ex dipendente della Cooperativa di consumo in pensione, aveva sempre vissuto con dedizione a servizio della comunità prima come volontaria del gruppo di Protezione civile insieme al marito Antonello Mambretti e poi all’interno dell’associazione della Pro loco che aveva contribuito a fondare e della quale era stata eletta di recente ancora come presidente.

Sempre in prima fila, sempre disponibile. Una donna solare, dentro e fuori, come aveva modo di dimostrare in ogni occasione pubblica il suo sorriso solare e inconfondibile. Lascia due figli: Mauro e Serena.

Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali.

Seguono aggiornamenti.