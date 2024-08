Malore fatale fuori dalla chiesa: Seregno piange monsignor Silvano Motta

Malore fatale all'esterno della chiesa di Erba, muore monsignor Silvano Motta, prevosto di Seregno per 17 anni.

Malore fatale fuori dalla chiesa

Nella mattinata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, ha accusato un malore fatale fuori dalla chiesa di Erba, dove viveva dal 2012. Si trovava a pochi passi dalla sua casa monsignor Silvano Motta, prevosto emerito di Seregno, quando si è improvvisamente sentito male, intorno alle 10.20. Stava infatti rientrando nella sua abitazione dopo la preghiera in chiesa Prepositurale.

Inutili i soccorsi

In corso XXV Aprile si sono portate tempestivamente un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba con l'automedica, ma i soccorsi si sono rivelati vani: per monsignor Motta non c'è stato nulla da fare.

Dal 2012 a Erba

Monsignor Silvano Motta era arrivato in città nel 2012 come residente con incarichi pastorali in Santa Maria Nascente e collaboratore del vicario episcopale per la formazione del clero e per il clero anziano e ammalato di tutta la zona pastorale III. Aveva continuato in questo suo servizio ai sacerdoti ammalati, girando tutto il territorio della zona III, fino a pochi anni fa, fino a quando l’età gli ha consentito di guidare.

Prevosto emerito di Seregno

Originario di Brivio, monsignor Silvano Motta era entrato in seminario a 19 anni e prima aveva lavorato come contabile in un negozio. Da sacerdote è stato economo e poi rettore del Seminario di San Pietro Martire di Seveso, quindi segretario dell’arcivescovo di Milano, cardinal Giovanni Colombo, e poi per 15 anni parroco a Valmadrera prima di diventare prevosto di Seregno per 17 anni, dall'ottobre 1995 al 30 giugno 2012. Tuttora era prevosto emerito della città e dal 2019 cittadino onorario.

Saranno celebrati due funerali

I funerali saranno due: lunedì 2 settembre alle 10.30, preceduto dal rosario alle 10, nella parrocchia di Seregno, e nel pomeriggio alle 15, preceduto dal rosario alle 14.30, in Prepositurale a Erba. La tumulazione avverrà poi a Brivio, suo paese natale, nella tomba con i genitori.