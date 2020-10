Malore fatale in bici a Meda, muore un 69enne di Seregno.

Malore fatale a Meda

Non c’è stato nulla da fare per il 69enne di Seregno colto da malore domenica 25 ottobre 2020 mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via Santa Maria a Meda. Erano passate da poco le 11 quando il 69enne ha accusato un malore e si è accasciato. Qualche passante ha cercato di soccorrerlo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari, intervenuti in codice rosso con un’ambulanza della Croce verde di Lissone e l’automedica. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

Muore un 69enne di Seregno

Trasferito all’ospedale di Desio, ogni tentativo di salvare il 69enne di Seregno si è rivelato vano ed è stato dichiarato il decesso.

IL RICORDO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA DA MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020

TORNA ALLA HOME