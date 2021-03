Malore fatale in bicicletta per un veduggese

E’ morto Piero Antonio Ciceri, residente a Veduggio. Come riportato dai colleghi di Prima Merate era stato colto da un gravissimo malore nel tardo pomeriggio di martedì scorso in centro a Monticello. Le condizioni del 73enne erano apparse sin da subito disperate: nonostante il trasporto in ospedale in elicottero, a distanza di meno di 24 ore l’anziano è deceduto.

Fatale il malore in bicicletta

La caduta, provocata da un improvviso malore che aveva colpito l’anziano ciclista, era avvenuta in via Sirtori, poco distante dal palazzo municipale e della scuola dell’infanzia di Monticello, attorno alle 17 di martedì scorso, 2 marzo 2021. Subito la situazione era apparsa grave tanto che sul posto, in codice rosso, si erano precipitati i volontari della Croce Bianca di Merate e gli uomini del 118. Non solo, ma per velocizzare le operazioni di cura era stato fatto alzare in volo anche l’elicottero di Como. L’uomo era stato stabilizzato sul posto prima di essere trasferito in ospedale a Lecco, in codice rosso e quindi in condizioni critiche, con la eliambulanza. Nelle scorse ore è stato dichiarato il decesso.