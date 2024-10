Malore fatale in casa: addio al noto ristoratore Elenio Colombo

Cordoglio a Giussano per la scomparsa improvvisa di Elenio Colombo, titolare della storica trattoria di famiglia in via Addolorata. Il noto ristoratore aveva 58 anni: domenica mattina si è sentito male e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutile l'intervento dei soccorritori.

Si è sentito male a casa

Si è sentito male a casa domenica mattina e nel giro di poco si è spento a 58 anni Elenio Colombo, noto ristoratore del centro città. Inutile l'intervento dei soccorritori giunti nella sua abitazione, sopra la trattoria, attorno alle 9. Il giussanese era titolare dello storico locale di famiglia che si trova in via Addolorata. Sposato, padre di un figlio, era molto conosciuto proprio per l’attività che svolgeva.

Gestiva la trattoria di famiglia

Il locale avviato dal bisnonno Cesare e portato avanti poi dalla nonna Amalia e dal nonno Antonio, rappresenta per i giussanesi, ma anche per tanti clienti che vengono da fuori, un luogo famigliare dove si possono trovare i veri sapori brianzoli. Nel corso degli anni si sono succedute le generazioni di Colombo; il padre, oggi ottantenne, ha lasciato il testimone ai figli e ad occuparsi della trattoria, da ormai diversi anni era proprio Elenio, aiutato dai genitori e dalla sorella., ancora in cucina, ai fornelli a preparare il famoso risotto: il piatto «forte» della trattoria, che il grande Helenio Herrera aveva definito - mangiando in via Addolorata - negli anni in cui in cucina c’era nonna Amalia - «il risotto campione del mondo». Nel locale ci sono ancora le vecchie foto con il campione di calcio, e proprio grazie a lui, Elenio si chiamava così.

La passione per l'Inter

Il giussanese era infatti anche un grande appassionato di calcio, tifoso, manco a dirlo, dell’Inter; l’argomento calcio era tra i suoi preferiti, raccontano amici e conoscenti. Nota a tutti anche la sua grande predisposizione all’accoglienza nel locale del centro: una vecchia trattoria, dove si riunivano grandi compagnie di amici, dove arrivano amministratori e dove tutti gli anni la sezione della Lega si ritrova per la cena di Natale.

Il ricordo