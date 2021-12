Malore fatale in casa, inutili i soccorsi

Bellusco

Un 73enne è stato trovato priva di vita in un appartamento nel quartiere San Nazzaro.

Non c'è stato nulla da fare per un 73enne di Bellusco che ha accusato un malore all'interno della sua abitazione.

E' successo poco prima delle 13 di oggi, giovedì 9 dicembre, a Bellusco.

Ambulanza e automedica in codice rosso per un 73enne

L'allarme è scattato in via San Nazzaro, nell'omonimo quartiere. In pochi minuti un'ambulanza del 118 e un'automedica hanno raggiunto in codice rosso un palazzina al civico 20. I soccorritori hanno trovato un uomo di 73 anni privo di conoscenza all'interno di un'abitazione.

I soccorritori hanno constatato il decesso

Hanno quindi provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro se il 73enne fosse in casa da solo o se a dare l'allarme sia stato qualche parente che si trovava con lui.

